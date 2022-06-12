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Kars’ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor

İstanbul’dan Kars’a sevk edilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

KARS 12.06.2022, 10:09
Kars’ta düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor

İstanbul’dan Kars’a sevk edilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenlerin yakalanması çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul’un çeşitli ilçelerinden yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kars’a gönderilen 74 düzensiz göçmenin işlemleri Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nde tamamlandı.

Öte yandan, 74 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere otobüslerle Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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