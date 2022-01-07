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Kars’ta “Dostoyevski’nin Ulusal Kültürlerdeki Mirası” semineri

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öncülüğünde 5-7 Ocak 2022 tarihleri arasında F.M. Dostoyevski’nin Doğumunun 200. Yıldönümü Anısına “F. M. Dostoyevski’nin Ulusal Kültürlerdeki Mirası” konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

KARS 07.01.2022, 10:04
Kars’ta “Dostoyevski’nin Ulusal Kültürlerdeki Mirası” semineri

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öncülüğünde 5-7 Ocak 2022 tarihleri arasında F.M. Dostoyevski’nin Doğumunun 200. Yıldönümü Anısına “F. M. Dostoyevski’nin Ulusal Kültürlerdeki Mirası” konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

Sempozyum, Rus Dili ve Kültürü Merkezi RUSMER, Volgograd Devlet Sosyo-Pedagoji Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Rusça Bölümü, A.İ. Herzen Devlet Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesi, F.M. Dostoyevski Edebiyat-Anıt Müzesi, F.M. Dostoyevski Omsk Devlet Üniversitesi, Mesleki Eğitim Merkezi “ALFA-DİALOG” iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kafkas Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü daha önce Rusya Federasyonu’ndan üniversitelerle pek çok sempozyum ve konferans düzenleyerek Türkiye’deki araştırmacıların fikirlerini uluslararası alanda açıklamasına imkan verdi.

Sempozyum 5 Ocak 2022 tarihinde saat 09.00’da Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gencer Elkılıç’ın açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmacıları arasında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Firengiz Paşayeva Yunus, bölüm öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Yunus, Ankara Rus Dili ve Kültürü Merkezi (RUSMER) Müdürü Lyudmila İvanovna Nosova-Kural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türkan Olcay, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva yer almış, alanında uzman bu isimler Dostoyevski ve Dostoyevski’nin edebi mirasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yeditepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Gurtuyeva, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tamilla Aliyeva, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kyamalya Kerimova ve Doç. Dr. Leyla Aliyeva gibi Türkiye’den alanında uzman isimler sempozyum açılışında ve bölümlerinde yer aldı.

Ayrıca Rusça Çeviri Enstitüsü tarafından Rus edebiyatı çevirilerine verilen Read Russia Prize ödüllü çevirmen, yazar Sabri Gürses açılış konuşmacıları arasında yer aldı. Rus edebiyatı ve çeviri alanında en prestijli ödüllerden biri olan Read Russia Prize ödüllü çevirmenler Sabri Gürses ve Uğur Bük tüm katılımcıları ve bildirileri ilgiyle dinledi.

Sempozyum açılışında büyük çoğunluğu Rusya Federasyonu olmak üzere farklı ülke ve şehirlerden yabancı uzmanlar da yer aldı. Rusya Federasyonu’ndan Volgograd Devlet Sosyo-Pedagoji Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Rusça Bölüm Başkanı Prof. Dr. Olga Aleksandrovna Dmitriyeva, Rusya Federasyonu Saint-Petersburg A.İ. Herzen Devlet Pedagoji Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nadejda Gennadyevna Mihnovets, M. Akmulla Devlet Pedagoji Üniversitesi, Filoloji Eğitim ve Kültürler Arası İletişim Enstitüsü, Rus Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Valentina Vasilyevna Borisova, M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, Afrika ve Asya Ülkeleri Enstitüsü, Türk Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mariya Mihaylovna Repenkova, Mesleki Eğitim Merkezi “ALFA-DİALOG” Müdürü Prof. Dr. Yelena Robertovna Yadrovskaya, Omsk Bölgesel F.M. Dostoyevski Eserlerini Araştırma Merkezi Prof. Dr. Yelena Alekseyevna Akelkina. Bunun yanı sıra Moldova Tiraspol’den Transdinyester Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Rus ve Dünya Edebiyatı Bölümünden Prof. Dr. Sergey Mihayloviç Zayats, Azerbaycan Bakü’den Bakü Slavyan Üniversitesi, Filoloji ve Yabancı Diller EğitimFakültesi, Rus Edebiyatı Tarihi Bölümü Doç. Dr. Kyamalya Umudova, Tayland Bangkok’tan Prof.Dr. Olga Aleksandrovna Jilina sempozyuma katılım sağladı.

Sempozyumda genç araştırmacılar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bildirilerini sunmaları için ayrı bir bölüm belirlendi. Alanında uzman yüz yirmi beş katılımcının yer aldığı sempozyumda başta Türkiye ve Rusya olmak üzere, Azerbaycan, Tayland, Almanya, İspanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan, Kırgızistan, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Moldova, Belarus, Türkmenistan, Gürcistan gibi ülkelerden katılımcılar edebiyat, dil ve çeviri ve karşılaştırmalı edebiyat alanında bilgi ve fikirlerini paylaştı. Sempozyumun bilim camiasına sağladığı katkının yanında iki ülke halkını birbirine yaklaştırarak, kültürel aktarıma imkan verdi. Sempozyum Prof. Dr. Firngiz Paşayeva Yunus başkanlığındaki Slav Dilleri Bölümü tarafından düzenlenen ilk uluslararası ortak konferans değildir. Sempozyumda sunulan bildiriler, Rus dili ve edebiyatı alanında çalışan, okuyan, bu alana ilgi duyan herkes için faydalı olacağı düşünülerek “Türkiye’de Dostoyevski” bildiri kitabında toplanıp basılacak.

Öte yandan düzenlenen bilimsel etkinliklerdeki bilgi alışverişinin, başta öğrenciler olmak üzere, genç araştırmacılar, akademisyenler ve Rus dili ve edebiyatı alanına da katkı sağlaması bekleniyor.

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