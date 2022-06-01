Kars’ta dolu yağışı etkili oldu

Kars’ta öğlenden sonra etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı, vatandaşlar araçlarını doludan korumak için petrol istasyonlarına çekti.

Kars’ta rüzgarlı ve güneşli hava öğlenden sonra yerini yağışlı havaya bıraktı. Kısa süreli yağan yağmur yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Araçlarıyla seyreden vatandaşlar ise ne yapacaklarını şaşırarak en yakın petrol istasyonlarına sığındı.

Yaklaşık 15 dakika yağan dolu yüksek kesimleri de beyaza bürüdü. Dolu yağışını ekili alanlara da zarar verdiği öğrenildi.