Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi

Son günlerde akaryakıta uygulanan zamlar Kars’ta şehir içi toplu taşıma araçlarına yansıdı. Yaklaşık 4 ay önce Kars’ta uygulanan fiyatlar bugün yeniden güncellendi.

Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Okan Ulakçı yaptığı açıklamada, “Mart ayında yapılan zam oranında mazot fiyatları 17 liraydı bugün ise 27 lira. Son dönemlerde hemen hemen her ürüne gelen zammın ardından biz de bugün tarifleri güncelledik. Gider maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında fiyat tarifesi sivil 7 TL, öğrenci 5 TL olarak Sanayi Sitesi sivil 7,5 TL, Sanayi Sitesi çırak ise 5,5 TL olarak güncellendi” dedi.