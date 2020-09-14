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Kars’ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor
KARS’TA DERE ISLAH ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR(KARS-İHA)
KARS 14.09.2020, 12:57
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Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü’nce, Kars Susuz Aynalı Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi inşaatı çalışmaları hızla devam ediyor.
DSİ 24. Bölge Müdürlüğü 2020 yatırım programında yer alan Susuz Aynalı Köyü Tersip Bendi ve Islah Sekisi inşaatı işi kapsamında,1 adet tersip bendi, 335 metre çift taraflı betonarme duvar, 2 adet tek gözlü menfez ve 27 adet birit yapılıyor.
Aynalı köyünde yapılan çalışmların yüzde 70‘lik kısmı tamamlandı. İşin kalan kısmı ise 2020 yılı sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.
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