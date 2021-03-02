Kars’ta Deprem Haftası etkinlikleri

Kars’ta Deprem Haftası dolayısıyla AFAD Müdürlüğü personeli Vali Türker Öksüz’ü makamında ziyaret etti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Deprem Haftası dolayısıyla AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü.

AFAD Müdürü Oktay Ayğan, Deprem Haftası dolayısıyla düzenleyecekleri etkinlikler hakkında Vali Öksüz’e bilgi verdi. Ziyarette Vali Öksüz’e bir de çiçek takdim edildi.