Kars’ta davullu zurnalı Turizm Haftası

Kars’ta Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşte protokol üyeleri ve vatandaşlar davul zurna eşliğinde Bedestene yürüdü.

Kars’ta Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünden Bedesten’e kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Vali Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş boyunca davul-zurna çalındı, katılımcılar Türk Bayraklarını sallayarak Kars’ın caddelerini renklendirdi.

Bedesten’de düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Program halk oyunları ve hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.