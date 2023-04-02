Son Dakika
Kars’ta dağlar beyaz örtüyle kaplandı
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLAN KARS’TA DAĞLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI(KARS-İHA)
KARS 02.04.2023, 11:19
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Son 2 gündür yağan kar, Kars’ın etrafında bulunan dağları beyaza bürürken, beyaza bürünen dağlar kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve turistlerin yılın 4 mevsimi ilgi odağı haline gelen Kars’ta, Nisan ayında kış güzelliği yaşanıyor. Dağların zirvelerini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sonrasında güzel görüntüler ortaya çıktı. Kars’ın etrafını kaplayan dağların yeniden beyaz örtüyle kaplanması, objektiflere yansıdı.