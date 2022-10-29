Kars’ta Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı töreni Valilik makamında Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün tebrikleri kabulüyle başladı.

Tören daha sonra Valilik önünde devam etti. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, tören alanını araçla dolaşarak öğrencilerin ve vatandaşların bayramı kutladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptı.

Öksüz, “Bugün, tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu, gözümüzün nuru cumhuriyetimizin 99’uncu kuruluş yıldönümü, bu anlamlı gün vesilesi ile öncelikle; cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükran duygularımla yad ediyorum. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yurdumuzun dört bir yanı itilaf devletleri tarafından işgal edilmiş, milletimizin özgürlüğü elinden alınmıştır. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra başlatmış olduğu Kurtuluş Şavaşı’mızda Türk Milleti; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, tek vücut, tek yürek olan Türk Milleti, tüm imkansızlıklara rağmen destansı bir mücadele ile vatan topraklarını düşmanlardan temizlemiş, önce hilalin bahtını açmış, geleceğin aydınlık ufuklarını açmış, özgürlüğümüze vurulmaya çalışılan tüm prangaları milli irade ve gücüyle parçalamıştır” dedi.

Vali Türker Öksüz, “Milli Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından, 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. İşte bu değer, bizleri milli bir devletin onurlu bir şekilde, özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. İnsanlık tarihi, bir milletin sarsılmaz ortak iradesiyle, kendi eliyle ve kanlarıyla yazdığına nadir şahit olmuştur. Bu anlamda Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı, İstiklal mücadelemizin bize bıraktığı en önemli miraslardan birisidir. Cumhuriyet, Türk Milletinin egemenliğin bizzat sahibi olduğunu tescillemiştir. Cumhuriyet, bedeli olmayan, bedava verilmiş bir lütuf değil, inancın, imanın, güçlü bir iradenin eseri ve milli mücadelenin karar ve kıvancıdır. Cumhuriyet sistemi, 1923’ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir. Tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır. Bugün bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev, bu kutlu emaneti, baki kılmak ve bu bayrağı asla yere düşürmemektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, iç ve dış tehlikelere karşı duyarlı olmaktır. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi, karşımıza sürekli iç ve dış düşmanları çıkarmıştır, öyle görünüyor ki çıkarmaya da devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bugünde ülkemizin gelişmesinden, güçlenmesinden rahatsız olan, ülkemizi bölmek ve yok etmek isteyen güç ve şer odakları hain eylemler gerçekleştirmektedirler. Bu karanlık ve kirli şer odakları, bazen içimizdeki hainlerle bir olup meclisimizi bombalamışlar, vatandaşlarımızı katletme cüretini göstermişler, bazen vatani görevini yapan, milletimizin güvenliğini sağlayan yiğit askerlerimize kurşun sıkmışlar, bazen de ekonomimize yönelik çirkin oyunların içerisine girmişlerdir. Ancak her zaman Hakk’ın ve hakikatin yanında olan devletimiz ve milletimiz, şer odaklarına karşı daima galip gelmiştir ve her daim galip gelecektir. Bugün ülkemizin terör örgütlerine ve emperyalist güçlere karşı Suriye’de, Irak’ta, Akdeniz’de, Mavi Vatan’da ve diğer coğrafyalardaki gelişmeler karşısında gerek askeri gerekse diplomatik olarak sergilediği kararlılığın Sarıkamış’tan, Çanakkale’den, kurtuluş mücadelemizden bir farkı yoktur. Türkiye, kendi milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda hiç kimseye bakmadan, hiç kimseden icazet almadan sadece kendi kararı ve imkanlarıyla istediğini yapabileceğini göstermiştir” diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri daha sonra öğrencilerin şiir okuması ile devam etti. Etkinlikte Cumhuriyet Koşusunda dereceye giren öğrencilere Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç ve Başsavcı Abdullah Amanvermez tarafından madalyaları verildi. Cumhuriyet Bayramı töreni, müzik sunumu, öğrencilerin folklor gösteri ve resmigeçit töreniyle son buldu.