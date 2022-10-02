Kars’ta çöp alım saatleri belirlendi. Daha temiz bir çevre için vatandaşların çöplerini belirlenen saatlerde konteynırlara bırakmaları istendi.

Kars Belediye Başkanlığı’nca daha temiz bir çevre için temizlik kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanyaya vatandaşların da çöplerini akşam 18.00 -20.00 saatleri arasında çöp konteynırlarına bırakarak destek vermeleri bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, halk sağlığını korumak ve daha temiz bir Kars için çöplerinizi akşam 18.00 -20.00 saatleri arasında çöp konteynerlerine atmanız konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi.