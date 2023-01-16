Kars’ta çocuklara doğa eğitimi veriiyor

Kars’ta öğrencilere yönelik doğa eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince

İlköğretim okullarına yönelik “Doğa koruma, Biyolojik çeşitlilik ve Biyokaçakçılık ile Mücadele Eğitimi” projesi çerçevesine öğrenciler bilgilendiriliyor.

DKMP ekipleri, merkez Dikme köyü, Hacı Yasemen Yılmazel İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Ekipler, öğrencilerle bilgi ve birikimlerini paylaşırken, öğrencilere daha duyarlı olmaları konusunda slayt gösterisi eşliğinde bilgi verdi.

Çevre ve doğa bilincinin okullarda yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, DKMP ekipleri öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları da yanıtladı.

DKMP ekipleri Genel Müdürlük stratejik eylem planında yer alan ilköğretim okullarına yönelik doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve biyokaçakçılık ile mücadele eğitimi projesi çerçevesinde il genelinde eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.