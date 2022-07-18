banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Tatil bitti, çile başladı
Tatil bitti, çile başladı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Kars’ta çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı

Kars’ta çiftçilerin, ot biçme mesaisi başladı. Otlarını biçen çiftçiler bir taraftan da otlarını balya yaparak traktörlerle evlerine taşıyor.

KARS 18.07.2022, 10:35
Kars’ta çiftçilerin ot biçme mesaisi başladı

Kars’ta çiftçilerin, ot biçme mesaisi başladı. Otlarını biçen çiftçiler bir taraftan da otlarını balya yaparak traktörlerle evlerine taşıyor.

Kentte sabahın erken saatlerinde meralara çıkan çiftçiler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak havaya aldırış etmeden güneş altında ot biçen çiftçiler, böylece hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını çıkarıyor.

Kars’ta başlayan ot biçimi hemen hemen bütün köy ve ilçelerde devam ediyor. Bir taraftan ot biçen çitçiler, diğer taraftan da biçtikleri otları balya yaparak, yükledikleri traktörlerle köylerine taşıyor.

Otun bol olduğunu ifade eden çiftçiler, hayvanların kışlık ot stokunu yapmanın tatlı yorgunluğunu yaşıyor.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu