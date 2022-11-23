Kars’ta çiçekler öğretmenler için hazırlanıyor. Çiçekçiler, Öğretmenler Günü dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor.

Kars’ta uzun yıllardan beri çiçekçilik yapan Yasemen Çiçekçilik sahibi Tacire Yolaçan, günler öncesinden çiçek stoklarını tamamlayarak, yarın kutlanacak Öğretmenler Günü öncesinde çiçekleri öğretmenler için özenle hazırlıyor. Öğretmenler Günü’nde ise özellikle saksı çiçekleri ya da teraryum tercih ediliyor.

Çiçekçi Tacire Yolaçan, çiçekçilerde yoğunluk yaşandığını belirtti.

Öğretmenler Günü için hazırlıklarını tamamlandıklarını ve siparişleri almaya başladıklarını ifade eden Tacire Yolaçan, “Buketlerimiz var, aranjmanlarımız var. Saksı çiçeklerimiz mevcut, öğretmenlerimize hazırlık yapıyoruz. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerde, bir taraftan çiçekler hazırlanırken, diğer taraftan da alınan siparişler sıraya koyuluyor.