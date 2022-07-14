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Kars’ta caddeler Türk Bayrağı ile donatıldı

Kars Belediyesi, 15 Temmuz dolayısıyla caddeleri Türk bayraklarıyla donattı.

KARS 14.07.2022, 13:21
Kars’ta caddeler Türk Bayrağı ile donatıldı

Kars Belediyesi, 15 Temmuz dolayısıyla caddeleri Türk bayraklarıyla donattı.

Belediye ekipleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da caddeler bayraklarla süsleniyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla yapılan çalışmalarla Kars 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne hazırlanıyor.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kars’ta da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars halkını "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine davet etti.

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