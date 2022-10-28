Kars’ta cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ekim Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle cadde ve sokaklar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Cumhuriyet’in Kuruluşunun 99’ncu yıldönümü ve Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla cadde ve sokaklar ile iş yerleri apartmanların balkonları ve kamu kurum ve kuruluşları Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslendi.

Bayraklarla donatılan caddeler vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. İşyerlerinin önüne bayrak asan vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu bugünden yaşıyor.