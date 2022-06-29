Kars’ta büyükbaş hayvanlarda dölverimi sorunları ve çözüm önerileri paneli

Kars’ta, "Büyükbaş Hayvanlarda Dölverimi Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu panel düzenlenecek.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars Ticaret Odası, Kars Ziraat Odası, Kars Ticaret Borsası, Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği, Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile organize edilen "Büyükbaş Hayvanlarda Dölverimi Sorunları ve Çözüm Önerileri" Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 1 Temmuz .2022 Cuma günü saat 13.30’da başlayacak.

Panele; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBBM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç’ta katılacak.

Bölgede büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en önemli sorunlarından birisi olan büyükbaş hayvanlarda dölverimi sorununu paneli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Serhat Alkan, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ile Prof. Dr. Savaş Yıldız’ın sunumları ile zenginleşecek panele tüm üreticiler davet edildi.