Kars’ta bir köye hayvan giriş-çıkışları yasaklandı

Kars’ta bir köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Kars’ın Kağızman ilçesi Denizgölü köyünde bir kedinin saldırganlaşması ve aniden ölümü üzerine köylüler durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye gelerek bir takım incelemelerde bulundu.

Ekipler yaptıkları tahlillere sonucunda ilk tespitlerin kuduz vakası olduğu yönünde yoğunlaştı. Daha sonra durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken, köydeki aşısız hayvanlara ise kuduz aşısı yapılıyor.