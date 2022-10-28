Kars’ta belediyenin yol çalışmaları sürüyor

Kars’ta belediyenin yol çalışmaları alıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, kışa kısa süre kala yol çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.

Kars Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘2022 Yılı Altyapı Çalışma Programı’ çerçevesinde kentin birçok noktasında yol ve kaldırımları yapıyor.

Belediye teknik ekipleri denetiminde Bitümlü Sıcak Karışım(BSK) Asfalt Kaplama Yol yapım çalışmaları çerçevesinde Yeni Mahalle Turan Çelebi Caddesi’nde aşınma tabakası asfalt serim çalışması yapılarak yol vatandaşların kullanıma hazır hale getirildi.

Turan Çelebi Caddesi modern sıcak asfalt yola kavuşurken, cadde sakinleri yol yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Kars’ta yol çalışmalarının kışa kadar devam edeceği öğrenildi.