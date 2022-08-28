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Kars’ta belediyeden ilaçlama çalışması

Kars Belediyesi kentte sıcak havalardan dolayı artan haşereye ilaçlama yaparak önlem alıyor.

KARS 28.08.2022, 14:02
Kars’ta belediyeden ilaçlama çalışması

Kars Belediyesi kentte sıcak havalardan dolayı artan haşereye ilaçlama yaparak önlem alıyor.

Belediye ekipleri, aşırı sıcak geçen yaz günlerinde çoğalarak vatandaşları rahatsız eden haşerata karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, başta Bedesten Bölgesi olmak üzere Kars Çayı, park, bahçe ve yeşil alanları ilaçlayarak vatandaşların rahat etmesini sağlıyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru için ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.

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