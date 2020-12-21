Son Dakika
Kars’ta belediye vatandaşlara maske dağıttı
Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
KARS 21.12.2020, 16:58
5
Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Kars Belediyesi Kovid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla il genelinde bira taraftan dezenfekte çalışmaları yapılırken, diğer taraftan da halkın yoğun olduğu caddelerde maske dağıtımı yapıldı. Zabıta ekipleri, maske verdiği vatandaşlara salgınla mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hayvan Pazarı’nda ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.Öte yandan belediye ekiplerinin maske dağıtımı ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edileceği öğrenildi.
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Altınordu
|14
|27
|5. Altay
|14
|26
|6. Giresunspor
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|13
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü