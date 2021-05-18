Kars’ta belediye 398 yeni inşaata yapı ruhsatı verdi

Türkiye genelinde Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 131,8, yüzölçümü yüzde 87,5, değeri yüzde 144,3, daire sayısı yüzde 105,6 artarken, Kars’ta 2021 yılının ilk 3 ayında 398 binaya yapı ruhsatı verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2021 yılının ilk üç ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı Kars’ta 398, Ağrı’da 338, Iğdır’da 403 ve Ardahan’da yapı ruhsatı verilen daire sayısı Ardahan’da 32’yi buldu.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 12,5, yüzölçümü yüzde 4,4, değeri yüzde 34,5, daire sayısı yüzde 2,1 arttığını bildirdi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk üç ayında toplam yüzölçümü 33,2 milyon metrekare iken; bunun 18,2 milyon metrekaresi konut, 8,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.