Kars’ta bayram şekerleri tezgahlarda yerini aldı

Kars’ta Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı.

Marketlerden alışveriş merkezlerine, şekerlemecisinden bakkalına kadar birçok esnaf, iş yerinin önü ve reyonlarını bayram şekerleriyle süsledi.

Kars’ın hemen hemen her caddesinde bulunan işyerlerinin önünde sergilenen rengarenk şekerler, bayramın habercisi olarak vatandaşların karşısına çıktı.

Şekerlemelerin görücüye çıkmasıyla birlikte, tatlıcılarda da hummalı çalışmalar başladı. Bayram öncesi görücüye çıkan şekerler ve çikolatalar 10 ila 100 TL arasında fiyatla satılırken, yetkililer ise ucuz şekerlemeden kaçının uyarısında bulundu.

Kars’ta satışa sunulan bayram şekerleri vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Tezgahlardan bayram şekerleri alan vatandaşlar, daha sonra evlerinin yolunu tutuyor.