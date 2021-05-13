Kars’ta Bayram Namazı sosyal mesafe kurallarıyla kılındı

Kars’ta, Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, Vali Türker Öksüz ile birlikte bayram namazını kıldı.

Türkiye’de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars’ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, cami çıkışında vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşlardan evlerinde kalmalarını isteyen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Salgın nedeniyle lütfen, bu bayramda ev ziyaretlerimizi erteleyelim, telefon veya başka yollarla bayramlaşalım" dedi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile birlikte Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’da bayram namazını Evliya Cami’de kıldı.