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Kars’ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

KARS’TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 97. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KARS KALESİ’NDE IŞIK VE LAZER GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ.

KARS 29.10.2020, 21:13
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Kars’ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

Kars’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kars Kalesi’nde ışık ve lazer gösterisi düzenlendi.

Kars Valiliği tarafından düzenlenen ve tarihi Kars Kalesi eteklerinde gerçekleştirilen gösteri büyük beğeni topladı. Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı 1923 yılına ithafen gerçekleştirilen etkinlikte, Kars Kalesi’ne Türk bayrağı, Atatürk, Türkiye haritası ve çeşitli motifler yansıtıldı.

Lazer gösterisinin ardından açıklamalarda bulunan Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Cumhuriyetimiz sayesinde bizler bugün huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Pek çok alanda Cumhuriyet ile birlikte kalkınma ve gelişmemizi sürdürüyoruz. Bugün dünyanın en önemli, en gelişmiş ülkeleri arasına Cumhuriyet sayesinde girme yönünde çok önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Öksüz, “Bugün bize düşen ecdadımızın bize bıraktığı kutsal emanete aynı kararlılıkla, aynı iradeyle, aynı azimle korumak, kollamak ve gelecek nesillere taşımak, tabi ki hepimize ve gençlerimize önemli görevler düşüyor. Ben tüm ülkemizin, bütün milletimizin ve Kars halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar, korona virüs tedbirlerine uyarak Kars Kalesi’nde eteklerinde gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterisini izledi.

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