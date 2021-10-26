Kars’ta BAL Ligi heyecanı başladı. BAL Ligi’nde Kars’ı temsil edecek olan Kars 36 Spor ile Kağızman Gençler Birliği Spor hafta sonu oynayacakları karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmaları 30-31 Ekim 2021 tarihinde başlıyor. 2021-2022 futbol sezonunda Kars’ı 2 takım temsil edecek. 2’inci Bölge 3’üncü Grupta yer alan Kars temsilcilerini bir birinden zorlu karşılaşmalar bekliyor.

Hafta sonu deplasmanda Iğdıres Spor ile karşılaşacak olan Kars 36 Spor hazırlıklarını Teknik Direktör Erol Batur nezaretinde çalışmalarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyu’nda sürdürürken, Kağızman Gençler Birliği Spor ise kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacağı Artvin Çoruh Spor karşılaması hazırlıklarını Teknik Direktör Menderes Eyüpoğlu nezaretinde Kağızman İl Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tesislerinde sürdürüyor.

Öte yandan Karslı taraftarları da BAL Ligi heyecanı sardı. Hafta sonu Iğdıres Spor karşılaşmasına çık sayıda taraftarın Iğdır’a gideceği öğrenilirken, Kağızmanlı taraftarlarda statta yerini alarak takımlarına destek verecek.