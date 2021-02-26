Kars’ta atletizm kros il seçmeleri devam ediyor

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Kros yarışları seçmeleri Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) talimatları çerçevesinde Kars’ta devam ediyor.

Kars Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Kars Atletizm İl Temsilciliği tarafından başlayan seçmelerde Küçükler ve Yıldızlar Atletizm İl Seçmesi Kros seçmeleri Sarıkamış’ta yapıldı.

Atletizm Geliştirme Projesi çerçevesinde Sarıkamış’ta yapılan seçmelere 2009-2008 doğumlu bayanlar, 2009-2008 doğumlu erkekler, 2007-2006 doğumlu bayanlar, 2007-2006 doğumlu erkekler, 2005-2004 doğumlu bayanlar, 2005-2004 doğulu erkekler kategorisinde toplam 28 bayan ve 83 erkek sporcu yarışmaya katıldı.

Kıran kırana geçen yarışmalarda kategorilerinde ilk 6 ya giren sporcular 4 Mart 2021 tarihinde Kars Şehir Stadyumu’nda yapılacak olan il final müsabakalarına hak kazandı.