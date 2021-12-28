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Kars’ta Aras Havzası yönetim toplantısı yapıldı

Aras Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı Ağrı, Ardahan, Erzurum ve Iğdır valilerinin katılımıyla Kars’ta yapıldı.

KARS 28.12.2021, 15:27
Kars’ta Aras Havzası yönetim toplantısı yapıldı

Aras Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı Ağrı, Ardahan, Erzurum ve Iğdır valilerinin katılımıyla Kars’ta yapıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz’ün Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, hızla artan nüfus, artan kullanım gereksinimleri, doğal dengeyi bozabilen iklim değişiklikleri, küresel ısınma ve bilinçsiz su kullanımı masaya yatırıldı.

Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ağrı Valisi Osman Varol, Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, DSİ 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 71’i sularla kaplıdır. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık yüzde 97,5’ini suları tuzlu olan deniz ve okyanuslar; yüzde 2,5’lik kısmını ise buzullar, yer altı ve yer üstü suları oluşturmaktadır. Tatlı suların yaklaşık yüzde 99,7’lik kısmı buzullar ve yer altı sularında bulunmaktadır. Dolayısıyla yeryüzündeki tatlı suların çok az bir kısmı yani binde 3’ü yüzey sularından oluşmaktadır” dedi.

Temel yaşam kaynağı olan suyun önemi her geçen gün arttığına dikkat çeken Öksüz, “Bu nedenle su ve su kaynaklarının korunması ve etkin şekilde değerlendirilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Yeryüzündeki su kaynaklarının çok az bir kısmı içilebilir ve kullanılabilir durumdadır. Günümüzde dünya nüfusu hızla artmakta, buna karşılık içilebilir ve kullanılabilir su kaynakları ise azalmaktadır. Bu durum da, suya olan ihtiyacın her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır. Birçok ülke şimdiden su sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış vaziyettedir. Dünya nüfusunun %30’undan fazlası yetersiz su kaynağı problemiyle mücadele etmektedir. Hızla artan nüfus, artan kullanım gereksinimleri, doğal dengeyi bozabilen iklim değişiklikleri, küresel ısınma ve bilinçsiz kullanım gibi birçok sebepten dolayı önümüzdeki on yıl içinde dünya nüfusunun %60’ının su sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği öngörülmektedir. 2025 yılında 2 milyara yakın insanın su sıkıntısı çekeceği öngörülmüştür. Konuyu ülkemiz özelinde değerlendirdiğimizde; ülkemizin, sanıldığı gibi su zengini bir ülke olmadığı hatta su fakiri bir ülke konumunda olduğunu biliyoruz. Ülkemizdeki nüfus artış hızına göre çok yakın zamanda su kıtlığı çeken ülke konumuna gelebileceğiz” şeklinde konuştu.

Öksüz, “Aras Nehri Havzası ülkemiz ve bölgemiz için elbette çok önemli bir konumdadır. Sahip olunan bu havzanın etkin yönetimi, sudan en etkin şekilde yararlanılması, zaman zaman meydana gelen su baskınları ve taşkınlardan insanlarımızın korunması, sulak alanların korunması, içme suyunun etkin şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. İyi planlama yaparak, Valiliklerimiz ve Kurumlarımız arasında koordinasyon sağlayarak toplantılarımızı amacına ulaştırılması çok önemlidir. Bu manada; hepimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yürütüldüğü bölgemizde, içme ve kullanma suyu temin edilmesi ne kadar önemliyse, su kaynaklarının kirletilmesini önlemek de en az onun kadar önemlidir. Bu nedenle; suyumuzun ihtiyacımız kadar kullanmasının önemli olduğu kadar, su kaynaklarımızın korunması için farkındalık yaratmamız da bir o kadar önemlidir. Diğer yandan ülkemizin çeşitli yörelerinde olduğu gibi Kars ve bölgemizin diğer illerinde de 2021 yılında birçok taşkın yaşanmıştır. Taşkını tamamen önlenebilecek bir durum değildir ancak zararlarını en aza indirmek elimizdedir. Bu nedenle taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalı, dere yataklarına müdahale edilmemeli ve kirletilmemelidir. Bu hususta hepimizin, ilgili tüm kurumların, hatta tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Etkin bir koordinasyon ve işbirliğiyle gereken çalışmaları yapmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Aras Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı sinevizyon gösterisi ve genel değerlendirme ile devam etti. Toplantı önerilerin ardından son buldu.

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