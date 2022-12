Kars’ta Aras Havzası Yönetim Heyeti toplantısı yapıldı

Kars’ta Aras Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı düzenlendi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Maruf Aras, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, DSİ 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal ve diğer heyet üyelerinin katılımıyla Kars DSİ 24’üncü Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

DSİ 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Maruf Aras’ın sunumuyla toplantı devam etti.

Daha sonra söz alan Aras Havzası Yönetim Heyeti Başkanı Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, temel yaşam kaynağı olan suyun öneminin her geçen gün artmakta olduğunu söyledi.

Öksüz, “Günümüzde dünya nüfusu hızla artmakta, buna karşılık içilebilir ve kullanılabilir su kaynakları ise çeşitli sebeplerle azalmaktadır. Bu durum da, suya olan ihtiyacın her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır. Dünya üzerinde birçok ülke şimdiden su sıkıntısıyla karşı karşıya kalmış durumdadır. Bugün dünya nüfusunun yüzde 30’undan fazlası yetersiz su kaynağı problemiyle mücadele etmekte, bu oran her geçen gün daha da artmaktadır. Hızla artan nüfus, artan kullanım gereksinimleri, doğal dengeyi bozabilen iklim değişiklikleri, küresel ısınma ve bilinçsiz kullanım gibi birçok sebepten dolayı önümüzdeki on yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 60’ının su sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği öngörülmektedir. 2025 yılında 2 milyardan fazla insanın su sıkıntısı çekeceği öngörülmüştür” dedi.

Türkiye’nin sanıldığı gibi su zengini bir ülke olmadığı hatta su fakiri ve su stresi altındaki bir ülke konumunda olduğunu, nüfus artış hızına göre yakın bir gelecekte su kıtlığı çeken ülke konumuna gelebileceğine dikkat çeken Öksüz, “Yapılan çalışmalarda ülkemizde, kaynaktan çekilen suyun önemli bir bölümünün son kullanıcıya ulaşıncaya kadar kaybolduğu da tespit edilmiştir. Ülkemiz genelinde ortalama su kayıp oranının yaklaşık yüzde 33 olduğu göz önüne alındığında, ilgili mevzuat çerçevesinde belediyeler başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarca bu konuda da acil önlem alınması gerekmektedir. Aras Nehri Havzası ülkemiz ve bölgemiz için elbette çok önemli bir konumdadır. Sahip olduğumuz bu havzanın etkin yönetimi, insanlar ve tüm canlılar için en büyük nimetlerden biri olan sudan en etkin şekilde yararlanılması, zaman zaman meydana gelen su baskınları ve taşkınlardan insanlarımızın korunması, sulak alanların korunması, içme suyunun etkin şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Olumlu ve olumsuz tüm argümanların değerlendirilerek, iyi planlanmış bir program ile Valiliklerimiz ve Kurumlarımız arasında koordinasyon sağlayarak toplantılarımızı amacına ulaştırmamız büyük önem arz etmektedir. Bu konuda elbette hepimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir” diye konuştu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün konuşmasının ardından, taşkınlar, sel, iklim değişikliği, dere ıslahı, kuraklık gibi konularda sunumlar yapıldı.

Ayrıca Aras havzasında yaşanan sorunlar, talepler ve önerilerin istişare edildi. Toplantı Vali Türker Öksüz’ün yaptığı değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi.