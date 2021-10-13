banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü
ALES sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları açıklandı!

Kars’ta araçtan hırsızlığın zanlısı yakalandı

Kars’ta park halindeki araçtan 20 bin lira nakit para ve inşaat malzemelerinin çalınması olayının zanlısı yakalandı.

KARS 13.10.2021, 09:05
Kars’ta araçtan hırsızlığın zanlısı yakalandı

Kars’ta park halindeki araçtan 20 bin lira nakit para ve inşaat malzemelerinin çalınması olayının zanlısı yakalandı.

Polis hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıyı kamera ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesinin ardından kısa sürede tespit ettiği ortaya çıktı.

Kars’ta Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan N.B. ye ait ikamete girilerek evinin önünde bulunan kiralık aracın, araç içerisinden 20 bin lira ile bagajda bulunan inşaat malzemeleri çalındı.

N.B. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri bölgede bulunan kamera Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları tek tek inceledi. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin D.Y. olduğu tespit edildi.

Adres bilgileri ve açık kimliği belirlenen D.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgi adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1