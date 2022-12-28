Kars’ta anne ve kızın ifadeleri ortaya çıktı

Kars’ın Digor ilçesi Dolaylı köyünde 14 yıl önce ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Şahmettin Baykız’ın öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan anne ve kızın ifadeleri ortaya çıktı.

Cesedi evinin bahçesinde bulunan Şahmettin Baykız’ın ölümüyle ilgili olarak eşi İpek Baykız (71) ile kızı Eda Baykız (36) tutuklandı. İpek Baykız, kemikleri kızının bulduğunu belirterek kocasının ölümüyle ilgisi olmadığını ileri sürürken, Kızı Eda Baykız ise babasının katillerinin bulunmasını istedi.

“2008 yılında kayıp ihbarı yapılmıştı”

Digor ilçesine bağlı Dolaylı köyünde yaşayan Şahmettin Baykız, 14 yıl önce ortadan kayboldu. 2008 yılında ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Baykız, aramalara rağmen bulunamadı. 2016 yılında Baykız’ın yaşadığı evin bahçesinin duvarında bulunan ve insana ait olduğu belirlenen kemikler Adil Tıp Kurumu’na incelemeye gönderildi. Burada yapılan inceleme sonunda kemiklerin 2008 yılında kaybolduğu bildirilen Şahmettin Baykız’a ait olduğu tespit edildi. Baykız’ın cinayete kurban gittiğinin belirlenmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Soruşturma 6 yıl sürdü”

Yaklaşık 6 yıl süren soruşturmanın sonunda aralarında Baykız’ın eşi İpek ile kızı Eda Baykız’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonucu adliyeye çıkarılan 14 şüpheliden 12’si savcılıkça serbest bırakılırken İpek Baykız ile kızı Eda Baykız kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

“Anne ve kızın ifadeleri ortaya çıktı”

Digor Adliyesi’nde tutuklanan İpek Baykız ve Eda Baykız’ın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. İpek Baykız, "Kızım, duvarda kemikleri bulduğunu bana söyledi. Ben de kemikleri poşete koydum ve daha sonra durumu jandarmaya bildirdim. Köye gelen jandarma benden kemikleri teslim aldı. Benim kocamın ölümüyle hiç bir alakam yoktur. Kemiklerin de kime ait olduğunu bilmiyordum suçsuzum" diye kendisini savundu.

Kasten adam öldürme suçundan tutuklanan Baykız’ın kızı Eda Baykız ise “Kemikleri, evin bahçe duvarında ben bularak anneme söyledim. Annem de kemikleri poşete koyarak jandarmaya bilgi verdi. Kriminal sonuçlar çıkana kadar kemiklerin babama ait olduğunu bilmiyordum. Cinayetle benim bir alakam yoktur. Babamın katillerinin bulunmasını istiyorum. Suçsuzum” ifadelerine yer verdi.