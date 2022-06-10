Kars’ta anaokulu öğrencilerinden gösteri

Kars 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu’nun yılsonu gecesi renkli görüntülere sahne oldu.

2021-2022 Eğitim ve öğretim döneminin son günleri yaklaşırken okulların düzenlediği mezuniyet ve yılsonu gösterileri öğrenciler ve aileleri bir yıllık yorgunluğu atma fırsatı buluyor. Merkez 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerinin okulun Tiyatro Salonu’nda düzenlediği yılsonu gösterileri eğlenceli geçti.

Anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı gösteriler, öğrenci velilerine renkli ve eğlenceli saatler yaşattı. Katılımcıların sonuna kadar izlediği gösterilerde öğrencilerin dansları kadar müzikalleri de beğeni topladı. 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri sahnede hünerlerini sergilerken velilerde çocuklarının resimlerini çekmek için adeta bir biriyle yarıştı. 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Nuriye Önalan Uluağaç, öğrencilerin hazırladıkları bir birinden güzel dans, oyunları beğeniyle izlendiğini kaydetti.

Uluağaç, 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu’nun bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri sahnede hünerlerini sergilediler.