Kars’ta altılı masanın il başkanları basınla buluştu

Kars’ta 6’tılı masanın il başkanları basınla bir araya geldi.

Bir kafeteryada basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP İl Başkanı Taner Toraman, İyi Parti İl Başkanı Yüksel Akbaba, Deva Partisi İl Başkanı Güven Özen, Saadet Partisi İl Başkanı Erkan Timuroğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Yavuz Yazar ve Demokrat Partisi İl Başkanı Hüseyin Polat, gündeme dair değerlendirmelerde bulundular.

Basın mensuplarına il başkanları adına açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Taner Toraman, “Bugün burada Millet İttifakının İl başkanları olarak sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Ülkemizde 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem milletvekili seçimlerinde önümüzde tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Uzunca bir süredir ülkemizin içinde bulunduğu durumu ve yönetim şeklini halkımız, bizler ve sizler yakından izleyerek yaşıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından il başkanları basın mensuplarının sorularını cevapladı.