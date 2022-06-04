Kars’ta AK Parti’den ‘Türkiye Çevre Haftası’ etkinliği

AK Parti Kars İl Teşkilatı, “Türkiye Çevre Haftası” etkinliği çerçevede Fethiye Cami önünde bir araya geldi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey ve ekibi Fethiye Cami önünde temiz bir çevreye farkındalık oluşturmak için önce çevre temizliği yaptı.

Türkiye Çevre Günü etkinliği çerçevesinde düzenlenen etkinliğin ardından Gençlik Kolları Çevre Şehircilik ve Kültür Birim Başkanı Ülhak Ayvazoğlu, açıklama yaptı.

Ayvazoğlu, “Bizim için çevreci olmak Edirne’den Hakkari’ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır. Bizim için çevreci olmak ülkemizi ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ ile birlikte 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle Kars olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında çalışmaya devam edeceğiz. Herkesi bu sorumluluk doğrultusunda bizimle olmaya davet ediyor, Türkiye Çevre Haftası’nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz” dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nca organize edilen etkinlik basın açıklamasının ardından son buldu.