Kars’ta AK kadınlar iftarda mahalle başkanlarıyla buluşuyor

Kars’ta AK Partili kadınlar durmak bilmiyor. AK kadınlar önce yemek hazırladı, ardından hazırladıkları yemeklerle mahalle başkanına misafir oldular.

AK Parti Arpaçay Kadın Kolları Başkanı Yeşim Işık, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ramazan ayı dolayısıyla mahalle başkanlarıyla bir araya geliyor.

Başkan Işık ve yönetim kurulu üyeleri, önce alış veriş yapıyor, ardından çeşit çeşit yemekler hazırlayıp, sonra da hazırladıkları yemekleri de yanlarını alarak mahalle başkanlarının evlerinin yolunu tutuyor.

AK kadınların hem mahalle başkanlarıyla mübarek Ramazan ayında oruçlarını açıyor, hem de mahalla sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinliyor. AK Parti Arpaçay Kadın Kolları Başkanı Yeşim Işık’ın bu hareketi ise ilçede taraflı tarafsız herkesi memnun ediyor.

Başkan Yeşim Işık, Yanimahalle mahalle başkanı Halime Baran’a kendilerini misafir ettikleri için teşekkür etti.

Işık, mahalle başkanlarıyla iftarda buluşmaya devam edeceklerini kaydetti.