Kars’ta, ‘Ahıska Türklerinin Sürgünü’ anlatıldı

Kars’ta, ‘Ahıska Türklerinin Sürgünü’ konulu konferans düzenlendi.

Kars Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği tarafından düzenlenen konferans öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Kars Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Ahıska Türklerinin Sürgünü anlatan slayt gösterisiyle başladı.

Konferansa katılan Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, “Türk dünyasında üzerinde yayın yapılan en az topluluk Ahıskalılar. İlginçtir Ahıskalılar hep unutulmuş, üzerinde çok fazla yayın yok” dedi.

Kop, tarihi belgelerle Ahıska Türklerinin Sürgününü katılımcılara anlattı. Kop’un konuşması sık sık öğrencilerin alkışlarıyla kesildi.

Yaklaşık 20 dakika süren konferansta Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgün fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Konferans sonunda Doç. Dr. Yaşar Kop’a İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice tarafından bir plaket verildi.