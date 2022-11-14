Kars’ta ağır silah atışları yapılacak. Bölgeye 1 Aralık 2022 ve 15 Şubat 2023 tarihleri arasında giriş-çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars’ta bulunan Şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında (Kars atış ve tatbikat bölgesi) Kış Tatbikatı çerçevesinde 1 Aralık 2022-15 Şubat 2023 tarihleri arasında ağır silah atışları (Top, Havan, Tanksavar Silah Sitemleri, ZMA Topu, Roket Atar, Uçak, Taarruz Helikopteri ) ve tatbikata yönelik manevra yapılacaktır” denildi.

Açıklamada bölgenin 1 Aralık 2022-15 Şubat 2023 tarihleri arasında giriş ve çıkışların yasaklandığına dikkat çekildi.