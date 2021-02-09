Kars’ta ağaçlar budanıyor

Kars’ta sıcak hava belediye harekete geçirdi. Belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki ağaçları budadı.

Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla belediye ekipler kentteki ağaçların bakım ve budama çalışmaları yapıyor. Özellikle yol kenarlarında kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budanmasına öncelik veren ekipler, ağaçların daha uzun ömürlü yaşaması ve kış mevsiminin yaşandığı kentte vatandaşlara tehlike yaratmaması için ağaç budama çalışmalarını birçok noktada devam ettiriyor.

Belediye ekipleri, başta İnönü Caddesi olmak üzere bütün cadde ve sokaklarda bulunan ağaçların budaması yaptı. Budanan ağaçların dalları ise kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.