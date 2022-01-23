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Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kars’ta Afet ve Acil Durum Koordinasyon toplantısı yapıldı
Kars’ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
KARS 23.01.2022, 09:45
Kars’ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya ilgili kurumlar yetkilileri katıldı.
Toplantıda, yoğun geçen kış mevsimi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar istişare edildi.
Toplantıda, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nce alınan tedbirlerle ilgili sunum gerçekleştirildi.
Toplantı alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmaların karara bağlanmasıyla son buldu.