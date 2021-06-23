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Kars’ta AFAD’ın eğitimleri sürüyor

Afet ve Acil Durum (AFAD) Kars İl Müdürlüğü’nce bilgilendirme eğitimleri sürüyor.

KARS 23.06.2021, 10:51
Kars’ta AFAD’ın eğitimleri sürüyor

Afet ve Acil Durum (AFAD) Kars İl Müdürlüğü’nce bilgilendirme eğitimleri sürüyor.

AFAD Müdürlüğü 2021 yılı Afetlere Hazırlık Kapsamında TAMP Masabaşı Tatbikatı il düzeyi kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla deprem senaryosu işlenmiş senaryoya uygun olarak 26 hizmet grubu ve STK temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi.

TAMP Masabaşı eğitimlerinde AFAD ekipleri bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı. AFAD Müdürlüğü’nce eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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