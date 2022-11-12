Kars’ta AFAD tanıtım sergisine yoğun ilgi

Kars’ta AFAD tarafından açılan tanıtım sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bedesten Bölgesi’nde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafında Tanıtım Sergisi’nin açılışını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptı. Açılışı yapılan sergi daha sonra gezildi. Sergilen cihazlar hakkında AFAD Müdürü Oktay Ayğan bilgi verdi.

Sergi sonrası açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Bugün 12 Kasım 1999’da meydana gelen Düzce depreminin yıldönümü, Düzce yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetmişti. Ben buradan kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu tür afetlerin tabi yaşanmamasını diliyoruz. Bu vesile ile hem Düzce depremine dikkat çekmek adına ve afet hazırlıklarına birtakım çalışmalar yapılıyor. Başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın talimatları çerçevesinde AFAD Başkanlığımız tarafından koordine edilen afet hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor” dedi.

Öksüz, "Bugün bir tatbikat yapacağız. Çök-kapan-tutun tatbikatı, bu tatbikatın amacı elbette yaptığımız hazırlığın uygulamasını gerçekleştirmek ve bu vesile ile bir farkındalık oluşturmak. Hepimiz biliyoruz ki afetler hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş durumda, ülkemizde bir sürü afet yasadık. Bu afetlerin hepsinden ders aldık. Bizlerde afete hazır bir toplum meydana getirmek zorundayız” diye konuştu.

AFAD İl Müdürlüğü’nce açılan Tanıtım Sergisi yoğun ilgi görürken, yetkililer sergilenen cihazlar hakkında vatandaşları bilgi verdi.