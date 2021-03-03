Kars’ta AFAD arama kurtarma malzemelerini sergiledi

Kars Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir takım etkinlikler düzenledi. AFAD Müdürlüğü’nce Faikbey Caddesi üzerinde etkinlikler kapsamında arama kurtarma malzemeleri sergiledi, vatandaşlara el broşürü dağıtarak bilgilendirme yapıldı.

AFAD Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlikler kapsamında açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, her yıl Mart ayının ilk haftasının Deprem Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Öksüz, “2020 yılında çok önemli depremlerle karşı karşıya kaldık. Bunlarda maalesef can kayıplarıyla, mal kayıplarıyla karşı karışa geldik. Çok üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Artık depremlerle yüz yüze, karşı karşıya kaldığımız gerçeği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Depremleri öğrenmemiz gerekiyor. Depremlere karşı tedbir almamız gerektiği bir kez daha kanıtlanmış oldu. hepimiz depremlere karşı deprem olmadan, deprem olduktan sonra yaraları sarmak tabii ki mümkün ancak depremden önce olacağımız tedbirler var. Depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmemiz gerekiyor” dedi.

Öksüz, “Toplumun öncelikle depremler hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Türker Öksüz, “Toplumuzun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşturulması, gerekiyor. Biz şehirlerimizde daha güvenli bir yaşam oluşturmak için bir takım faaliyetler yapmaya başladık. 2021 yılı ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edildi. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Yüzde 92’si ülkemizin deprem kuşağında biliyorsunuz. Biz öncelikle deprem, çığ, sel baskınları gibi afetlere karşı afet riski azaltma projesi kapsamında planımızı, Kars olarak planımızı yapmaya başladık. Şuanda önemli ölçüde yol aldık. İnşallah Ağustos ayında bu planı bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan AFAD İl Müdürlüğü’nce Faikbey Caddesi üzerinde kurulan çadırda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, arama kurtarma malzemeleri hakkında İl AFAD Müdürü Oktay Ayğan’dan bilgi aldı.

Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde AFAD ekipleri vatandaşları bilgilendirerek kullandıkları malzemelerin tanıtımı yaptı.