Kars’ta Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kars’ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Kars’ta ve bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından vatandaşların etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamamaları için uygulanmakta olan ve alınması gereken acil tedbirlerin görüşüldü.

Düzenlenen toplantıda Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve diğer ilgili kurumlar tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptığı açıklamada, “Birkaç gündür ilimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ilgili kurumların koordinasyon halinde sahada 7/24 çalışma esasına göre yoğun bir gayretle çalışıyor” dedi.

Öksüz, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu haller dışında ikametlerinden ayrılmamaları gerektiğini söyledi.

Vatandaşların olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek soba zehirlenmelerine karşı da dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine dikkat çeken Öksüz, “Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalı, trafiğe çıkılmasının gerekli olduğu acil durumlarda ise araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli teçhizatın bulundurmalıdır. Vatandaşlarımız trafik işaretlerine ve görevlilerin uyarılarına uymalıdırlar” diye konuştu.