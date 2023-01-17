Kars’ta ‘Açık Kapı’ya 4 bin 263 kişi başvuruda bulundu

2022 yılında 4 bin 263 başvurunun alındığı Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nde, yapılan başvuruların YÜZDE 99.9’u sonuçlandırıldı.

Açık Kapı’da faaliyete geçtiği 2018 yılından itibaren alınıp sonuçlandırılan başvuru sayısı ise 24 bin 624 oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla hayata geçirilen Açık Kapı Projesi çerçevesinde Kars Valiliği bünyesinde kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü, oluşturulan yeni bürosunda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Valilik giriş katındaki yeni bürosunda vatandaşlara hizmet vermeye devam eden Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalarla ilgili Şube Müdürü Hakkı Karakoç’tan bilgi aldı.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne vatandaşların bizzat gelerek veya elektronik ortamda yaptıkları başvurular, Açık Kapı Şube Müdürlüğü personeli tarafından elektronik sisteme kaydedilip konusu gereği ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilerek 7 iş günü içinde cevaplandırılmakta ve SMS yoluyla da başvuru sahibine bilgilendirme yapılıyor.

2022 yılında toplam 4 bin 263 başvurunun alındığı Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nde, yapılan başvuruların yüzde 99.9’u sonuçlandırılırken,, Açık Kapı’nın faaliyete geçtiği 2018 yılından itibaren alınıp sonuçlandırılan başvuru sayısının 24 bin 624’ü bulduğu öğrenildi.

Açık Kapı, Milletin Kapısı sloganıyla şikayet, talep ve önerisi olan tüm vatandaşların sorunlarına çözüm ortağı olabilmek için Valilik giriş katında hizmet veriyor.