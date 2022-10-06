Kars’ta Açık Kapı vatandaşların sorunları çözüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla hayata geçirilen Açık Kapı Projesi çerçevesinde Kars Valiliği’nde kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü faaliyetlerini sürdürüyor.

Kars Valiliği giriş katında hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğünce vatandaşların her konudaki talep, şikayet, istek ve önerileri görevli personel tarafından alınıp ilgili kurumlara iletiliyor ve kısa sürede başvuru sonuçlandırılarak başvuru sahibine SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

2022 yılının ilk 9 ayında 3 bin 519 başvurunun alındığı Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğünde yapılan başvuruların yüzde 99.6’sı sonuçlandırılmış olup faaliyete geçtiği 2018 yılından itibaren alınıp sonuçlandırılan başvuru sayısı 23 bin 913 oldu.

“İhtiyaç sahibi vatandaşın tekerlekli sandalye talebi karşılandı”

18 yaşındaki engelli oğlu M.E.S için tekerlekli sandalye talebinde bulunan anne F.S’nin talebi Açık Kapı Şube Müdürlüğümüzce Kars Belediye Başkanlığına iletilmiş, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatı çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileye tekerlekli sandalye Kars Belediyesi tarafından temin edilerek vatandaşa teslim edildi.

“Evi yanan ailenin yaraları sarıldı”

Kars Merkezde ikamet eden A.S. isimli vatandaşın Açık Kapı Şube Müdürlüğüne gelerek gece geç saatte elektrik kontağında çıkan yangın sonucu evinin tamamen yandığını, eşi ve çocuğu ile birlikte kalacak yerlerinin olmadığını bu hususta devletten ev, eşya, giyecek ve yiyecek yardımı talebinde bulundu.

Başvuru Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nce Kars Belediyesi, SYD Vakfı ve AFAD Müdürlüğüne iletilmiş olup; ilgiliye onarım yapması halinde 50 bin TL ev onarım yardımı ve 5 bin TL nakdi yardım yapılmış olup ayrıca Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatı doğrultusunda Kars Belediyesi tarafından ev eşyası, giyecek, gıda ve kira yardımı yapılarak vatandaşın sorunu giderildi.

Öte yandan yüzde 84 engelli olan 40 yaşındaki A.G’nin Akülü Engelli Araç talebi, Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nce Belediye Başkanlığına iletilmiş, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatı çerçevesinde Akülü Engelli Aracı Kars Belediyesi tarafından temin edilerek vatandaşa teslim edildi.