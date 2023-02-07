Kars’ta 9 yardım tırı Şanlıurfa’ya yola çıktı

Vali Tüker Öksüz’ün çağrısıyla depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Kars’ta binlerce vatandaş yardım kampanyasına destek vermek için AFAD ve Kars Belediye Başkanlığına koştu. Toplanan yardımlar daha sonra tırlara yüklendi.

AFAD İl Müdürlüğü’ne ait cep depolardan 400 çadır, bin 920 battaniye, bin 692 yatak, 216 aile mutfak seti, bin 320 yastık-çarşaf seti, toplam 9 tır ile Şanlıurfa’ya depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.