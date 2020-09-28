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Kars’ta 78 araca 44 bin lira ceza kesildi

KARS’TA 78 ARACA 44 BİN LİRA CEZA KESİLDİ(KARS-İHA)

KARS 28.09.2020, 14:53
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Kars’ta 78 araca 44 bin lira ceza kesildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde kusurlu görülen 78 araca toplam 44 bin 669 lira ceza kesildi.

Kars İl İl Jandarma Komutanlığı’nca 162 personelin katılımıyla radar ile hız denetimi, yük-yolcu tarım işçisi taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik ‘Türkiye Özel Trafik Denetimi’ uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada, 2 bin 360 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulama kapsamında 18’i hız kurallarına uymamak, 14’ü emniyet kemeri kullanmamak, 46’sı diğer trafik kural ihlalleri olmak üzere 78 araca toplam 44 bin 669 lira idari para cezası kesildi.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulama da ayrıca 11 araç trafikten men edilirken, 1 yakalamalı hacizli araç ile 2 Yoklama Kaçağı yakalandı.

Jandarma ekiplerince uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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