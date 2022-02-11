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Kars’ta 552 okulun 321’ine kütüphane kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Kars’ta 552 okulun 321’ine kütüphane yapıldı.

KARS 11.02.2022, 15:28
Kars’ta 552 okulun 321’ine kütüphane kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Kars’ta 552 okulun 321’ine kütüphane yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde Kars genelinde 62 bin 750 öğrencinin eğitim gördüğü 552 ilkokul, ortaokul ve liseden 321’i kütüphaneye kavuştu. Kütüphanelere başta Kars Valisi Türker Öksüz olmak üzere AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın tarafından kitap bağışı yapıldı.

Merkez Atatürk İlkokulu’nda oluşturulan Atatürk İlkokulu Kütüphanesi’nin açılışı da törenle yapıldı. Kütüphanenin açılışını Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 65. Hükümet’te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapan Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay birlikte yaptı. Açılışın ardından protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahmet Arslan, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın ’Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyasının başlamasından ziyadesiyle memnun olduk. Vali ve İl Milli Eğitim Müdürü ile konuştuğumuzda gördük ki bütün okullarımız zaten kütüphane sahibi olacak. Nitekim öyle de oldu. Bu önemliydi, ancak bunların içerisinin kitapla doldurulması konusunda valimiz ’Kampanya başlattık’ dediğinde, bizler de milletvekilleri olarak valimize ‘Kaç kitap bağışladınız’ dedik. ‘4 bin kitap’ demişlerdi. Biz de ‘4 bin kitapta biz bağışlıyoruz’ diyerek kampanyaya destek verdik. Sonra il başkanımız bin kitap, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız 500’er kitap destek verdiler. Ancak biz gerek iki milletvekili, gerek il başkanımız, merkez ve Kağızman, Selim ile Sarıkamış ilçe başkanımız adına toplam 7 bin 500 kitap verdik. Bu 7 bin 500 kitabın 6 bin tanesi geldi. 28 okula 7 bin 500 kitabı bağışlamış olacağız” dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Öksüz ise, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emin Erdoğan hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz bu projeye himaye ettikleri için, Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi çerçevesinde bizlere kaynak sağladılar, imkan verdiler. Bizler de ilimizdeki 552 okulun 321’inde kütüphanenin kurulmasını sağlamış olduk. Nihayetinde bu kütüphaneleri oluşturduktan sonra kitap ihtiyacı vardı. Biz de bir kampanya başlattık. Bizler de katkı sunduk. Milletvekillerimiz de sahip çıktılar, kitap sağlanmasında çok büyük gayret ve özveri gösterdiler” diye konuştu.

Açılışta İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç da birer konuşma yaptı. Kütüphane açılışı yapılan Atatürk İlkokulu’nda Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın da okuduğu ortaya çıktı. Protokol üyeleri, daha sonra kütüphanede öğrencilerle bir araya geldi. Vali Öksüz, okula kitap bağışında bulunan milletvekilleri ve il başkanlarına birer plaket verdi.

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