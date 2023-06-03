Kars’ta 4 bin 772 öğrenci LGS sınavında ter dökecek

Kars’ta Liselere Geçiş Sınavı’na 4 bin 772 öğrenci girecek. 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan LGS öncesinde Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, velilere uyarılarda bulundu.

Kars Milli Eğitim İl Müdürü Aydın Acay, Pazar günü yapılacak olan LGS için velilere ve Kars halkına uyarılarda bulunarak, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Acay, 4 Haziran 2023 Pazar günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) çerçevesinde gerçekleştirilecek merkezi sınav ile ilgili tedbir ve önlemlerin alındığını belirtti.

Kars genelinde 4 bin 772 öğrencinin sınava gireceğini ifade eden Acay, “4 Haziran 2023 tarihinde iki oturum halinde LGS sınavı yapılacak. 1’inci oturum 09.30’da 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi, 10 Din Kültür ve Ahlak Bilgisi ve 10 İngilizce olmak üzere toplam 50 soru 75 dakikalık bir süre şeklinde gerçekleşecek. Daha sonra 45 dakikalık bir aradan sonra sayısal oturumu başlayacak. Orada da 20 Matematik ve 20 Fen olmak üzere toplam 40 soru 80 dakikalık bir süre verilecek. İlimiz genelinde 4 bin 772 öğrencimiz 368 salonda sınava girecek. Bunlardan 32 tane salonumuz özel gereksinimi olan öğrencilere tek kişilik salonlarımızdan oluşacak. İl merkezinde ise bin 800 öğrencimiz 40 okulda sınava girecek. Toplamda 153 salonumuz bulunmaktadır. Ayrıca her okul öğrencisi kendi okulunda sınava girecek, sınav giriş belgeleri okul yönetimi tarafından öğrencilere dağıtıldı” dedi.

Sınavın her şeyin sonu olmadığına dikkat çeken Aydın Acay, “Tabii bu LGS maratonu 1 yıllık bir eğitim öğretim yılı faaliyetimiz sonucunda olan bir sınavdır. Biliyorsunuz 6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremden dolayı Bakanımızın talimatlarıyla LGS’deki 2’inci dönem konuları çıkartıldı. Sadece birinci dönem konulardan öğrencilerimiz sorumlu, öğrencilerimiz yaklaşık 3 aydır buna göre hazırlık yaptılar. Okullarımızda sık sık deneme sınavları yapıldı, öğrencilerimiz gayet güzel bir hazırlık yaptılar. Kendim de okulları dolaşıyorum, geziyorum ben şimdiden bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tabii bu sınav her şeyin sonu değil. Daha önlerinde dört yıllık bir lise eğitimi var, velilerden şunu istiyoruz özellikle; öğrencilerimizin yani çocukların, evlatlarımızın tüm geleceğinin bu sınavdaymış gibi bir algıyla çocuklara bir psikolojik baskı yapmalarını biz istemiyoruz. Hatta bu sınav zorunlu bile değil yani bazı öğrencilerimizin özel yetenekleri varsa resimde, müzikte, sanatta, sporda, el sanatlarında yetenekleri varsa biz bu öğrencilerimizi güzel sanatlar, meslek ve spor liselerine de yönlendirmek de istiyoruz” diye konuştu.

Velilerin okul bahçesine alınmayacağının altını çizen Acay, “Öğrencilerden bizim isteğimiz sadece sınav giriş belgeleri ve geçerli bir nüfus kimlik kartlarıyla okula gelmeleri yeterlidir. Zaten özel durumu olan öğrencilerimiz yanlarında doktor rapor varsa ilaçlarını geçirebiliyorlar ancak herhangi bir yiyecek içecek getirmeleri önerilmiyor. Yine nüfus müdürlükleri o gün açık olacak. Her ihtimale karşı nüfus kimlik kartını unutan, evi uzak olan öğrencilerimiz varsa onlar o gün nüfus müdürlüklerini kullanabilirler, nüfus müdürlüklerimiz açık kalacak. Yanlarında bandajı dökülmüş pet şişede su geçirebilirler. zaten öğrencilerimizin okuldaki sınavın sessiz ortamda geçmesi için biz sınav anında velilerimizin okul bahçesinde kalmalarını istemiyoruz. Bize gelen yazıları da o şekilde ancak 45 dakikalık arada veliler okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelebilir fakat sınav esnasında kesinlikle okul bahçelerinde kalmalarını biz istemiyoruz. İster istemez konuşuyorlar, sesleri içeri girebiliyor, havalar sıcak, camlar açık kalabilir O yüzden veliler sınav anında mümkün olduğunca okuldan uzak kalmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.