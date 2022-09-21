Kars’ta 4-6 Yaş Kur’an kursları eğitime başladı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı büyük bir coşkuyla başladı.

Bu çerçevede Kars İl Müftülüğü tarafından “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Açılış Programı” düzenlendi.

İl Müftüsü Hamza Bayram, İl Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarını ziyaret etti.

Müftü Bayram, “4-6 Yaş kurslarımız çocuklarımızın sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü öğrendiği nadide mekanlardır. Bu kurslarda çocuklarımızı ecdadımıza layık torunlar yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ne kadar çok çocuk kurslarımızda eğitim görürse istikbalimiz o kadar aydınlık olacaktır inşallah. Bu vesileyle Yüce Allah’tan yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, öğrencilerimiz ve öğreticilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Aynı zamanda İl Müftülüğü tarafından TTDV Kars Şubesince hazırlanan “Adım Adım İyilik Okul Öncesi Eğitim Seti” öğrenci ve öğreticilere hediye edildi.