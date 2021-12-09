Kars’ta 38 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince açılıyor.

Kentte kar yağışı ve tipiden Merkeze bağlı 7, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 8 Digor’da 11, Sarıkamış’ta 3 Selim’de 3 ve Susuz’da 3 olmak üzere toplam 38 köyün Kars ile bağlantısı kesildi. Kentte bağlantısı kesilen yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüyor.